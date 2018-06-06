Денисова призначила представника для окупованого Криму

Кримським омбудсменом став Ісмаїл Халіков

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова призначила представника щодо дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це повідомляє прес-служба Денисової.

Повідомляється, що кримським омбудсменом став Ісмаїл Халіков, який з 2014 року працював в апараті Уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу.

Зазначено, що Халіков буде займатися питаннями паспортизації кримчан, отримання молоддю освіти на території материкової України, брак житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ), виплати пенсій та депозитів на території непідконтрольної.

Крім того, офіс омбудсмена повідомляє, що "серед пріоритетних завдань Халікова буде створення стратегії реінтеграції півострова, дотримання і захист прав жителів Криму".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати Верховної ради України зареєстрували у Конституційному суді подання про порушення процедури призначення уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової.