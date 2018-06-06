Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Денисова призначила представника для окупованого Криму

НовиниПолітика    06.06.2018 - 17:33
Фото: Ісмаїл Халіков (facebook.com Ismail Khalikov)
Фото: Ісмаїл Халіков (facebook.com Ismail Khalikov)

Кримським омбудсменом став Ісмаїл Халіков

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова призначила представника щодо дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це повідомляє прес-служба Денисової.

Повідомляється, що кримським омбудсменом став Ісмаїл Халіков, який з 2014 року працював в апараті Уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу.

Зазначено, що Халіков буде займатися питаннями паспортизації кримчан, отримання молоддю освіти на території материкової України, брак житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ), виплати пенсій та депозитів на території непідконтрольної.

Крім того, офіс омбудсмена повідомляє, що "серед пріоритетних завдань Халікова буде створення стратегії реінтеграції півострова, дотримання і захист прав жителів Криму".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати Верховної ради України зареєстрували у Конституційному суді подання про порушення процедури призначення уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової.

Правоохоронці розслідують 23 справи за переслідування журналістів у Криму У Старому Криму пройшов обшук, затримали власника будинку
Теги публікації: Крим, омбудсмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top