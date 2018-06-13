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Денисова направила в КС представление для отмены е-декларирования общественных активистов

НовостиПолитика    13.06.2018 - 20:41
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

По ее словам, антикоррупционные ограничения предусмотрены только для чиновников

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила в Конституционный суд (КС) представление с целью отменить электронное декларирование для общественных активистов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Антикоррупционные ограничения предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречит конституционным правам и принципу верховенства права в части нарушения правовой определенности", - говорится в сообщении.

Омбудсмен подчеркивает, что необходимость представления е-декларации об имущественном состоянии "делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее".

Напомним, 4 апреля комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал Раде принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.

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Теги публикации: Декларации о доходах, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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