Денисова надеется на возвращение всех украинских пленных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила надежду на возвращение всех политзаключенных граждан Украины на родину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook.

Денисова надеется, что каждый гражданин Украины вернется из плена или заключения на родину.

"Я надеюсь, что благодаря нашему единству и совместной борьбе мы сможем решить военный конфликт на востоке страны, вернуть украинский Крым. А каждый гражданин нашего государства вернется из плена или заключения на родину", - написала Денисова.

Напомним, сегодня стало известно, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова отправилась с визитом в Киев после информации о согласовании обмена удерживаемыми.

Визит Москальковой в Киев проходит на фоне сообщений о подготовке обмена пленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Недавно в росСМИ появилась информация о том, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33.

Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.