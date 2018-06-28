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Интервью

Денисова и Москалькова прибыли в Лабитнанги, однако РФ совместное посещение Сенцова не планирует

НовостиОбщество    28.06.2018 - 10:00
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова надеется, что сегодня ей удастся увидеться с Сенцовим

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова прибыли в колонию строгого режима в Лабытнанги, где планируют посетить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом отметила украинский омбудсмен в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас нахожусь перед воротами колонии, где содержится Олег Сенцов... Мы ждем... Я уже стучала во все двери, сказала, что я здесь, хочу увидеться с руководителем заведения, чтобы подать заявление (на посещение Олега Сенцова, - ред.)", - сообщила Денисова.

Также Денисова добавила, что по дороге в колонию, где содержится украинский режиссер, видела свою российскую коллегу и интересовалась, возможен ли их совместный визит к Сенцова, однако, и не дала однозначного ответа.

Денисова надеется, что сегодня ей удастся увидеться с Сенцовим.

В то же время у российского омбудсмена подтвердили, что Москалькова также находится в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Татьяна Николаевна прилетела в Салехард. Она собирается встретиться с Олегом Сенцовим, посетить больницу, а также разобраться с обращениями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, поступивших к ней", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов.

При этом он добавил, что совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

"Действительно, в регионе находится Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины, Денисова (Людмила Денисова, – ред.), которая прилетела в регион абсолютно самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ, и с соответствующими структурами", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова отправилась в Лабытнанги на встречу с Сенцовим.

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Теги публикации: Денисова, омбудсмен, Олег Сенцов, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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