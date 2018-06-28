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Денісова і Москалькова прибули в Лабитнангі, проте РФ спільне відвідування Сенцова не планує

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 10:00
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова сподівається, що сьогодні їй вдасться побачитися з Сенцовим

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова прибули до колонії суворого режиму в Лабитнангі, де планують відвідати незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.  Про це зазначила український омбудсмен в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зараз перебуваю перед воротами колонії, де утримується Олег Сенцов... Ми чекаємо... Я вже стукала у всі двері, сказала, що я тут, хочу побачитися з керівником закладу, щоб подати заяву (на відвідування Олега Сенцова, - ред.)", - повідомила Денісова.

Також Денісова додала, що по дорозі в колонію, де утримується український режисер, бачила свою російську колегу і цікавилася, чи можливий їхній спільний візит до Сенцова, однак, та не дала однозначної відповіді.

Денісова сподівається, що сьогодні їй вдасться побачитися з Сенцовим.

У той же час у російського омбудсмена підтвердили, що Москалькова також знаходиться в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. 

"Тетяна Миколаївна прилетіла в Салехард. Вона збирається зустрітися з Олегом Сенцовим, відвідати лікарню, а також розібратися із зверненнями жителів Ямало-Ненецького автономного округу, що надійшли до неї", - сказав "Інтерфаксу" прес-секретар російського омбудсмена Олексій Зловедов.

При цьому він додав, що спільне відвідування Сенцова двома уповноваженими не планується.

"Дійсно, в регіоні перебуває Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, пані Денісова (Людмила Денісова, – ред.), яка прилетіла в регіон абсолютно самостійно, без погодження з уповноваженим з прав людини в РФ, і з відповідними структурами", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Денісова вирушила в Лабитнангі на зустріч із Сенцовим.

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Теги публікації: Російська Федерація, омбудсмен, Олег Сенцов, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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