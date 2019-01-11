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Денісова анонсувала зустріч з російським омбудсменом наступного тижня

Новини » Політика    11.01.2019 - 16:43
Денісова анонсувала зустріч з російським омбудсменом наступного тижня
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова та Москалькова обговорили організацію їхньої можливої зустрічі у РФ

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова анонсувала зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

Денісова зазначила, що сьогодні, 11 січня, провела телефонну розмову з Москальковою, у ході якої, зокрема, обговорювалося питання організації їхньої можливої зустрічі у понеділок, 14 січня, в Москві (Російська Федерація).

"Я висловила свою повну готовність зустрітися з нею, адже тем для обговорення у нас надзвичайно багато", - зазначила вона.

Крім того, Денісова повідомила, що наразі так і не отримали відповіді від Москалькової на звернення щодо дотримання прав українських політв’язнів - Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Дудки, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Едема Бекірова, Кязима Аметова, Асана Чапуха.

Денісова анонсувала зустріч з російським омбудсменом наступного тижня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами матері утримуваного в Російській Федерації політв’язня Станіслава Клиха, що стан здоров’я її сина погіршується.

Як писало РБК-Україна, раніше Денісова та державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць обговорили підписання угод між представниками МЗС України та адвокатами, які захищають українських військових моряків.

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