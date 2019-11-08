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Денисова сообщила о плохих условиях содержания политзаключенного Каракашева

Новости » Общество     08.11.2019 - 15:16
Денисова сообщила о плохих условиях содержания политзаключенного Каракашева
Фото: Евгений Каракашев (управление МВД РФ по Крыму и Севастополю)

Каракашева незаконно поместили в штрафной изолятор и ему не оказывают медпомощь

Украинский обмудсмен Людмила Денисова сообщила о ненадлежащих условиях содержания украинского политзаключенного Евгения Каракашева в российской колонии. Об этом Денисова написала в своем Facebook.

По ее словам, в отношении Каракашева было принято незаконное решение о его переводе на один год в единое помещение камерного типа с более суровыми условиями содержания.

"По уточненной информации, гражданина Украины уже второй раз незаконно помещают в штрафной изолятор по надуманным обвинениям за якобы нарушение формы одежды. Принятие таких решений носит систематический характер, ведь применялось в отношении Александра Шумкова, Владимира Балуха и других политических заключенных. Также, по имеющейся информации, Евгений Каракашев имеет проблемы со здоровьем. Он жалуется на сильную боль в спине", - сообщила Денисова.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному Российской Федерации по правам человека принять безотлагательные меры по обеспечению соответствующих условий содержания и оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, украинского политзаключенного Каракашева 19 сентября этапировали в Россию из Крыма. Жителя Евпатории приговорили к 6 годам тюрьмы за переписку в соцсети "ВКонтакте".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Денисова заявила о нарушении прав политзаключенного Шумкова. По ее словам, Шумкову не оказывают необходимую медицинскую помощь.

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