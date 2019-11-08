Денісова повідомила про погані умови утримання політв'язня Каракашева

Фото: Євген Каракашев (управління МВС РФ по Криму і Севастополю)

Каракашева незаконно помістили в штрафний ізолятор і йому не надають медичну допомогу

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про неналежні умови утримання українського політв'язня Євгенія Каракашева у російській колонії. Про це Денісова написала у своєму Facebook.

За її словами, щодо Каракашева було прийнято незаконне рішення про його переведення на один рік в єдине приміщення камерного типу з більш суворими умовами утримання.

"За уточненою інформацією, громадянина України вже вдруге незаконно поміщають в штрафний ізолятор за надуманими звинуваченнями за нібито порушення форми одягу. Прийняття таких рішень носить систематичний характер, адже застосовувалося стосовно Олександра Шумкова, Володимира Балуха та інших політичних в'язнів. Також, за наявною інформацією, Євген Каракашев має проблеми зі здоров'ям. Він скаржиться на сильний біль в спині", - повідомила Денісова.

Омбудсмен звернулася до уповноваженого Російської Федерації з прав людини вжити невідкладних заходів щодо забезпечення відповідних умов утримання та надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, українського політв'язня Каракашева 19 вересня етапували до Росії з Криму. Жителя Євпаторії засудили до 6 років в'язниці за переписку в соцмережі "ВКонтакте".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Денісова заявила про порушення прав політв'язня Шумкова. За її словами, Шумкову не надають необхідну медичну допомогу.