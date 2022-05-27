Деньги для Украины. Запад может разрешить олигархам из РФ откупиться от санкций, - AP

Издание со ссылкой на правительственных чиновников пишет, что западные союзники в настоящее время рассматривают такую возможность. Идею предложила канадский вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд на министерской встрече G7 в Германии.

По словам одного из чиновников, Фриланд подняла данный вопрос после того, как российские олигархи сами предложили такой вариант. При этом отмечается, что украинская сторона в курсе таких обсуждений. Запад заинтересован в том, чтобы олигархи отмежевались от президента России Владимира Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

"Мы бы не говорили об этом, если бы не было понимания со стороны украинцев. Мы должны знать, что это работает и для них", - добавил чиновник.

На данный момент это всего лишь идея, но западные союзники проявили интерес. Данное предложение могло бы помочь устранить юридические препятствия в таких странах, как Германия, где планка для конфискации замороженных активов очень высока. Добровольно отказавшись от части своего состояния, олигархи избавили бы западные правительства от возможного конфуза, если их суды будут отказывать в конфискации.

Сколько олигархов под санкциями

Запад ввел санкции против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину. В частности, только Евросоюз заморозил активы более 30 олигархов на около 10 млрд евро.

По данным Национального экономического бюро США, до 800 млрд долларов олигархи из России хранят в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других офшорных банковских центрах. Это огромное состояние, принадлежащее нескольким сверхбогатым людям, примерно равно состоянию остальных 144 млн россиян.