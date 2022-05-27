Гроші для України. Захід може дозволити олігархам з РФ відкупитися від санкцій, - AP

Видання з посиланням на урядовців пише, що західні союзники нині розглядають таку можливість. Ідею запропонувала канадський віце-прем'єр і міністр фінансів Христя Фріланд на міністерській зустрічі G7 в Німеччині.

За словами одного з чиновників, Фріланд підняла дане питання після того, як російські олігархи самі запропонували такий варіант. При цьому наголошується, що українська сторона в курсі таких обговорень. Захід зацікавлений в тому, щоб олігархи відмежувалися від президента Росії Володимира Путіна і в той же час забезпечували фінансування України.

"Ми б не говорили про це, якби не було розуміння з боку українців. Ми повинні знати, що це працює і для них", - додав чиновник.

На даний момент це всього лише ідея, але західні союзники проявили інтерес. Дана пропозиція могла б допомогти усунути юридичні перешкоди в таких країнах, як Німеччина, де планка для конфіскації заморожених активів дуже висока. Добровільно відмовившись від частини свого стану, олігархи позбавили б західні уряди від можливого конфузу, якщо їх суди будуть відмовляти в конфіскації.

Скільки олігархів під санкціями

Захід запровадив санкції проти російських олігархів у відповідь на вторгнення Росії до України. Зокрема, лише Євросоюз заморозив активи понад 30 олігархів близько 10 млрд євро.

За даними Національного економічного бюро США, до 800 млрд доларів олігархи з Росії зберігають у Великобританії, Швейцарії, на Кіпрі та інших офшорних банківських центрах. Це величезні статки, що належать кільком надбагатим людям, приблизно дорівнюють статкам решти 144 млн росіян.