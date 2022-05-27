Гроші для України. Захід може дозволити олігархам з РФ відкупитися від санкцій, - AP

Країни Заходу можуть дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій. В обмін на грошову допомогу на відновлення України після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Видання з посиланням на урядовців пише, що західні союзники нині розглядають таку можливість. Ідею запропонувала канадський віце-прем'єр і міністр фінансів Христя Фріланд на міністерській зустрічі G7 в Німеччині.
За словами одного з чиновників, Фріланд підняла дане питання після того, як російські олігархи самі запропонували такий варіант. При цьому наголошується, що українська сторона в курсі таких обговорень. Захід зацікавлений в тому, щоб олігархи відмежувалися від президента Росії Володимира Путіна і в той же час забезпечували фінансування України.
"Ми б не говорили про це, якби не було розуміння з боку українців. Ми повинні знати, що це працює і для них", - додав чиновник.
На даний момент це всього лише ідея, але західні союзники проявили інтерес. Дана пропозиція могла б допомогти усунути юридичні перешкоди в таких країнах, як Німеччина, де планка для конфіскації заморожених активів дуже висока. Добровільно відмовившись від частини свого стану, олігархи позбавили б західні уряди від можливого конфузу, якщо їх суди будуть відмовляти в конфіскації.
Захід запровадив санкції проти російських олігархів у відповідь на вторгнення Росії до України. Зокрема, лише Євросоюз заморозив активи понад 30 олігархів близько 10 млрд євро.
За даними Національного економічного бюро США, до 800 млрд доларів олігархи з Росії зберігають у Великобританії, Швейцарії, на Кіпрі та інших офшорних банківських центрах. Це величезні статки, що належать кільком надбагатим людям, приблизно дорівнюють статкам решти 144 млн росіян.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів Німеччини вже виступило проти конфіскації активів російських олігархів.
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