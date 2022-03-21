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Деньги, работа, жилье. В Украине всем переселенцам выплатят финансовую помощь,- Шмигаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине анонсировали масштабную программу финансовой помощи переселенцам. Средства будут начисляться через приложение "Дія".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, всем переселенцам, которые покинули районы боевых действий, выплатят минимальную финансовую помощь в размере 2 тысяч гривен. Начисление будет происходить через приложение "Дія" на карту банка.

"Также будет выплачено 3000 грн на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы", - добавил премьер.

В то же время программа будет помогать переселенцам и с трудоустройством.

"Государство начинает выплаты работодателям, которые берут на работу переселенцев. 6500 гривен за каждого трудоустроенного", - заявил Шмигаль.

Как отметил премьер, эти средства будут тратиться на оплату труда переселенцев.

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УкраинаДенис Шмыгаль