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Гроші, робота, житло. В Україні усім переселенцям виплатять фінансову допомогу,- Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні анонсували масштабну програму фінансової допомоги переселенцям. Кошти нараховуватимуться через додаток "Дія".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, усім переселенцям, які покинули райони бойових дій, виплатять мінімальну фінансову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень. Нарахування відбуватиметься через додаток “Дія” на карту банку.

"Також буде виплачено 3000 грн на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони",- додав прем’єр.

Водночас програма допомагатиме переселенцям й з працевлаштуванням.

"Держава починає виплати роботодавцям, які беруть на роботу переселенців. 6500 гривень за кожного працевлаштованого",- заявив Шмигаль.

Як відзначив прем’єр, ці кошти витрачатимуться на оплату праці переселенців.

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УкраїнаДенис Шмигаль