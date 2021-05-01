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Деньги от отмены строительства стены с Мексикой пойдут на нужды военных

Новина українською → США, Суббота 01 мая 2021 04:41
Деньги от отмены строительства стены с Мексикой пойдут на нужды военных Фото: деньги пойдут на нужды Пентагона (flickr/gregwest98)
Автор: Даша Харченко

В Пентагоне заявили, что отменяют строительство частей пограничной стены с Мексикой по проектам бывшего президента Дональда Трампа. Неиспользованные деньги вернутся военным.

Об этом сообщает Reuters.

В начале февраля 2021 президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект по строительству стены между США и Мексикой. Также американский лидер отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

"Министерство обороны продолжает отменять все проекты по строительству пограничных барьеров, уплаченные за средства, изначально предназначенные для других военных миссий и функций, таких как школы для детей военных, зарубежные проекты военных зданий в странах-партнерах и на счет Национальной гвардии и резерва", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джамал Браун.

Браун заявил, что возвращенные средства будут использованы для отсроченных военных строительных проектов.

Напомним, 21 января в США приостановили строительство стены с Мексикой.

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