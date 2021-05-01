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Кошти від скасування будівництва стіни з Мексикою підуть на потреби військових

Новость на русском → США, Субота 01 травня 2021 04:41
Кошти від скасування будівництва стіни з Мексикою підуть на потреби військових Фото: гроші підуть на потреби Пентагону (flickr/gregwest98)
Автор: Даша Харченко

У Пентагоні заявили, що скасовують будівництво частин прикордонної стіни з Мексикою за проектами колишнього президента Дональда Трампа. Невикористані гроші повернуться військовим.

Про це повідомляє Reuters.

На початку лютого 2021 президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проект щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

"Міністерство оборони продовжує скасовувати всі проекти з будівництва прикордонних бар'єрів, сплачені за кошти, спочатку призначені для інших військових місій та функцій, таких як школи для військових дітей, закордонні проекти військових будівель в країнах-партнерах та на рахунок Національної гвардії та резерву", - заявив прес-секретар Пентагону Джамал Браун.

Браун заявив, що повернені кошти будуть використані для відстрочених військових будівельних проектів.

Нагадаємо, 21 січня у США призупинили будівництво стіни з Мексикою.

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