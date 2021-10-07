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"Деньги любят тишину". Шмыгаль ответил по поводу сроков транша МВФ

Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не может назвать сроков выделения Международным валютным фондом транша кредита Украине. Идет плодотворный диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, который транслировался на Youtube.

"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу", - сказал он в ответ на вопрос о транше.

По его словам, Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ. "Мы выполнили абсолютно все макропоказатели", - сказал Шмыгаль и добавил, что в июле было принято 12 законов из Меморандума с МВФ.

"Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие, я не буду говорить дни, но недели", - заявил премьер.

Отметим, 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что очередной транш МВФ должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря.

Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

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МВФ