Шмыгаль назвал сроки поступления очередного транша МВФ
Очередной транш МВФ (Международного валютного фонда) должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря. Украинская сторона выполнила все условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Мы выполнили все условия, все бенчмарки, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем позитивного завершения миссии. И ждем, что ориентировочно в конце ноября - начале декабря будет возможен транш МВФ. После миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседания board МВФ, и сразу после этого идет транш", - отметил он.
Он уточнил, что Киев не рассчитывает на то, что результаты работы миссии МВФ будут неуспешными для Украины, поскольку выполнены все бенчмарковые показатели. Транш должен быть в размере 750 млн долларов.
Напомним, ранее премьер отметил, что вероятнее всего миссия МВФ будет работать в Украина в онлайн режиме.
Ранее стало известно, что миссия начнет работу еще в сентябре.