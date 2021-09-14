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Шмыгаль назвал сроки поступления очередного транша МВФ

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 11:30
Шмыгаль назвал сроки поступления очередного транша МВФ Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Очередной транш МВФ (Международного валютного фонда) должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря. Украинская сторона выполнила все условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мы выполнили все условия, все бенчмарки, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем позитивного завершения миссии. И ждем, что ориентировочно в конце ноября - начале декабря будет возможен транш МВФ. После миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседания board МВФ, и сразу после этого идет транш", - отметил он.

Он уточнил, что Киев не рассчитывает на то, что результаты работы миссии МВФ будут неуспешными для Украины, поскольку выполнены все бенчмарковые показатели. Транш должен быть в размере 750 млн долларов.

Напомним, ранее премьер отметил, что вероятнее всего миссия МВФ будет работать в Украина в онлайн режиме.

Ранее стало известно, что миссия начнет работу еще в сентябре.

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МВФ Денис Шмыгаль Транш
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