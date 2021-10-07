ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Деньги любят тишину". Шмыгаль ответил по поводу сроков транша МВФ

Новина українською →
Украина, Четверг 07 октября 2021 10:44
"Деньги любят тишину". Шмыгаль ответил по поводу сроков транша МВФ Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не может назвать сроков выделения Международным валютным фондом транша кредита Украине. Идет плодотворный диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, который транслировался на Youtube.

"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу", - сказал он в ответ на вопрос о транше.

По его словам, Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ. "Мы выполнили абсолютно все макропоказатели", - сказал Шмыгаль и добавил, что в июле было принято 12 законов из Меморандума с МВФ.

"Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие, я не буду говорить дни, но недели", - заявил премьер.

Отметим, 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что очередной транш МВФ должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря.

Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями