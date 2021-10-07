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"Гроші люблять тишу". Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 10:44
"Гроші люблять тишу". Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не може назвати термінів надання Міжнародним валютним фондом траншу кредиту Україні. Відбувається плідний діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, який транслювався на Youtube.

"Гроші люблять тишу, всі це знають. У нас дуже плідний діалог, сьогодні триває місія, і я не маю повноважень робити будь-які стейтменти стосовно цього приводу", - сказав він у відповідь на питання щодо траншу.

За його словами, Україна має абсолютно позитивну співпрацю з МВФ. "Ми виконали абсолютно всі макропоказники", - сказав Шмигаль і додав, що в липні було ухвалено 12 законів з Меморандуму з МВФ.

"Ми працюємо з МВФ, ми працюємо з Європейською комісією і маємо позитивний стейтмент щодо отримання макрофінансової допомоги буквально в найближчі, я не буду казати дні, але тижні", - заявив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що українська влада готує меморандум про продовження програми з МВФ. "Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з МВФ з підготовки Меморандуму про продовження нашої програми", - сказав він.

Відзначимо, 14 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що черговий транш МВФ повинен надійти до України в кінці листопада або початку грудня.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, підтримуваної МВФ.

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