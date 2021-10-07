"Гроші люблять тишу". Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, який транслювався на Youtube .

"Гроші люблять тишу, всі це знають. У нас дуже плідний діалог, сьогодні триває місія, і я не маю повноважень робити будь-які стейтменти стосовно цього приводу", - сказав він у відповідь на питання щодо траншу.

За його словами, Україна має абсолютно позитивну співпрацю з МВФ. "Ми виконали абсолютно всі макропоказники", - сказав Шмигаль і додав, що в липні було ухвалено 12 законів з Меморандуму з МВФ.

"Ми працюємо з МВФ, ми працюємо з Європейською комісією і маємо позитивний стейтмент щодо отримання макрофінансової допомоги буквально в найближчі, я не буду казати дні, але тижні", - заявив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що українська влада готує меморандум про продовження програми з МВФ. "Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з МВФ з підготовки Меморандуму про продовження нашої програми", - сказав він.