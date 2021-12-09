Деньги из еврооблигаций должны идти на выплату долгов "зеленым" инвесторам, - Rothschild

"Зеленые облигации и облигации, привязанные к устойчивому развитию, включают расходы по льготным тарифам на производство возобновляемой энергии в соответствии со структурой PSO (расходы на услуги по обеспечению увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме)", - сказал Сальветти.

По его словам, "Укрэнерго" ожидает, что большая часть чистой выручки (около 100%) будет направлена на расходы по "зеленым" тарифам на услуги для обеспечения увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме. Оставшаяся часть (если останется) будет направлена в один из проектов, отвечающих другим критериям в структуре зеленых облигаций НПК "Укрэнерго".

"В случае направления средств, как описано выше, нарушения условий выпуска еврооблигаций НПЦ "Укрэнерго" не будет", - подчеркнул Сальветти.

На данный момент компания уже перечислила большую часть выручки по еврооблигациям ГП "Гарантированный покупатель" в качестве оплаты услуг "Укрэнерго" "для обеспечения увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме".