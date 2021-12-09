Гроші з єврооблігацій мають йти на виплату боргів "зеленим" інвесторам, - Rothschild

"Зелені облігації та облігації, прив'язані до сталого розвитку, включають витрати на пільгові тарифи на виробництво відновлюваної енергії відповідно до структури PSO (витрати на послуги із забезпечення збільшення частки ВДЕ у виробництві електроенергії в енергосистемі)", - сказав Сальветті.

За його словами, "Укренерго" очікує, що більшу частину чистої виручки (близько 100%) буде спрямовано на витрати за "зеленими" тарифами на послуги для забезпечення збільшення частки ВДЕ у виробництві електроенергії в енергосистемі. Решту (якщо залишиться) буде направлено в один із проектів, що відповідають іншим критеріям у структурі зелених облігацій НВК "Укренерго".

"У разі спрямування коштів, як описано вище, порушення умов випуску єврооблігацій НВЦ "Укренерго" не буде", - наголосив Сальветті.

На даний момент компанія вже перерахувала більшу частину виручки з єврооблігацій ДП "Гарантований покупець" як оплату послуг "Укренерго" для забезпечення збільшення частки ВДЕ у виробництві електроенергії в енергосистемі".