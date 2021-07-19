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Деньги есть: Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату

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Украина, Понедельник 19 июля 2021 10:49
Деньги есть: Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен. В дальнейшем рост минималки сильно замедлится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр финансов Сергей Марченко сделал в эфире "24 канала".

"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим (минимальную зарплату, - ред.) до 7700 гривен", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем рост минимальной зарплаты будет не таким значительным - прогнозируемая инфляция плюс 2%. "Достаточно умеренный закладываем рост показателей социальных", - сказал он.

"Мы оставили фискальное пространство", сказал он, отметив, что речь идет о нераспределенных расходах от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть потрачены на повышение социальных стандартов.

По его словам, повышение прожиточного минимума и пенсионных выплат будет заложено в проекте госбюджета на 2022 года и на следующие годы.

"Деньги, чтобы эти повышения были, есть", - сказал он.

Напомним, минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

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