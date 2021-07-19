Гроші є: Кабмін пропонує підвищити мінімальну зарплату

Кабінет Міністрів пропонує у 2022 році підняти мінімальну зарплату на 18,5% з 6500 до 7700 гривень. Надалі зростання мінімалки сильно сповільниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку міністр фінансів Сергій Марченко зробив в ефірі " 24 каналу ".

"Ми зараз розраховуємо, що наступного року ми збільшимо (мінімальну зарплату, - ред.) до 7700 гривень", - сказав він.

За його словами, надалі зростання мінімальної зарплати буде не таким значним - прогнозована інфляція плюс 2%. "Досить помірне закладаємо зростання показників соціальних", - сказав він.

"Ми залишили фіскальний простір", сказав він, зазначивши, що мова йде про нерозподілені витрати від 50 до 100 млрд гривень, які можуть бути витрачені на підвищення соціальних стандартів.

За його словами, підвищення прожиткового мінімуму і пенсійних виплат буде закладено в проекті держбюджету на 2022 роки і на наступні роки.

"Гроші, щоб ці підвищення були, є", - сказав він.