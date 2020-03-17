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Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение месяца, - Криклий

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 19:20
Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение месяца, - Криклий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула украинцам стоимость 400 тысяч билетов

Украинцы могут вернуть деньги за билеты, которые были отменены из-за введения карантина в Украине, в течение одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, с 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула украинцам стоимость 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина.

"Вернуть свои деньги можно в течение одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда. Если у вас были билеты, скажем, на 21 марта, можете обращаться за возвратом средств до 21 апреля", - пояснил министр.

Криклий призвал украинцев сохранять спокойствие и пообещал, что деньги за билеты вернут всем желающим.

Напомним, "Укрзализныця" с 18 марта прекращает внутреннее пассажирское сообщение из-за карантина в Украине. В Министерстве инфраструктуры представили перечень отмененных поездов.

Также РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов в связи с карантином в Украине.

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