Гроші за квитки на скасовані потяги можна повернути протягом місяця, - Криклій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 11 по 17 березня "Укрзалізниця" повернула українцям вартість 400 тисяч квитків

Українці можуть повернути гроші за квитки, які були скасовані через введення карантину в Україні, протягом одного місяця від дати запланованого відправлення поїзда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра інфраструктури Владислава Криклія.

За його словами, з 11 по 17 березня "Укрзалізниця" повернула українцям вартість 400 тисяч квитків, скасованих через карантин.

"Повернути свої гроші можна протягом одного місяця від дати запланованого відправлення поїзда. Якщо у вас були квитки, скажімо, на 21 березня, можете звертатися за поверненням коштів до 21 квітня", - пояснив міністр.

Криклій закликав українців зберігати спокій і пообіцяв, що кошти за квитки повернуть всім бажаючим.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 18 березня припиняє внутрішнє пасажирське сполучення через карантин в Україні. У Міністерстві інфраструктури представили перелік скасованих поїздів.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" вводить обмеження в роботі залізничних вокзалів у зв'язку з карантином в Україні.