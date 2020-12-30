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Денежные переводы в Украину превысили уровень прошлого года

Автор: Александр Белоус

В кризисный год в Украину поступает больше частных переводов, чем в 2019 году

Объем частных переводов в Украину из-за границы за ноябрь 2020 года составил 1035 млн долларов. Это на 20 млн долларов меньше, чем годом ранее (1055 млн долларов).

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В то же время за январь-ноябрь объем переводов составил 11 026 млн долларов. Это на 1,8% (на 196 млн долларов) больше, чем годом ранее (10 830 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-ноябре 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено 4 394 млн долларов, что на 981 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (5 375 млн долларов).

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за границы был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году. По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составила 12 017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долларов).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

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