Денежные переводы в Украину с начала года выросли на 20%

Объем частных переводов в Украину из-за границы за август 2021 года составил 1 229 млн долларов. Это на 21,1% больше, чем годом ранее (1 015 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-август 2021 года в Украину поступило 9 070 млн долларов, что на 19,2% больше, чем годом ранее (7 610 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-августе 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 3 818 млн долларов, что на 871 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2947 млн долларов).