Грошові перекази в Україну з початку року зросли на 20%

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за серпень 2021 року склав 1 229 млн доларів. Це на 21,1% більше, ніж роком раніше (1 015 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за січень-серпень 2021 року в Україну надійшло 9 070 млн доларів, що на 19,2% більше, ніж роком раніше (7 610 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-серпні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 3 818 млн доларів, що на 871 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2947 млн доларів).