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Денежные переводы в пределах Украины за 2020 год выросли почти на четверть

Автор: Александр Белоус

За 2020 год сумма внутригосударственных переводов, осуществленных через системы перевода средств, составила 255,2 млрд гривен. Это на 23,6% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе, тенденция роста суммы переводов в пределах Украины продолжается уже не первый год. В целом сумма переводов денежных средств в пределах Украины ежегодно растет: за 2017 - на 21,4%, за 2018 - на 24,3%, за 2019 год - на 38,6%.

В 2020 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 гривны (в 2019 году - 314 гривен). Больше всего средств традиционно направлялось в Киев.

По данным НБУ, более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем - NovaPay (платежная организация ООО "НоваПей"); Почтовый перевод (платежная организация ПАО "Укрпошта"); Финансовый мир (платежная организация ООО "Украинская платежная система").

Напомним, в 2020 году с Украины за границу через системы перевода средств направлено 556 млн долларов, что больше по сравнению с 2019 годом на 40%. Сумма одного перевода из Украины вырос на 29% - до 519 долларов.

По данным НБУ, в течение 2020 года на территории Украины фактически предоставляли услуги 37 систем перевода средств, из которых 30 систем созданные резидентами и 7 систем созданы нерезидентами (4 системы из США, по 1 - из Грузии, Канады, Азербайджана).

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