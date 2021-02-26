Денежные переводы в пределах Украины за 2020 год выросли почти на четверть

За 2020 год сумма внутригосударственных переводов, осуществленных через системы перевода средств, составила 255,2 млрд гривен. Это на 23,6% больше, чем в 2019 году.

Как отметили в пресс-службе, тенденция роста суммы переводов в пределах Украины продолжается уже не первый год. В целом сумма переводов денежных средств в пределах Украины ежегодно растет: за 2017 - на 21,4%, за 2018 - на 24,3%, за 2019 год - на 38,6%.

В 2020 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 гривны (в 2019 году - 314 гривен). Больше всего средств традиционно направлялось в Киев.

По данным НБУ, более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем - NovaPay (платежная организация ООО "НоваПей"); Почтовый перевод (платежная организация ПАО "Укрпошта"); Финансовый мир (платежная организация ООО "Украинская платежная система").