Грошові перекази в межах України за 2020 рік зросли майже на чверть

За 2020 рік сума внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становила 255,2 млрд гривень. Це на 23,6% більше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).
Як зазначили в прес-службі, тенденція зростання суми переказів у межах України триває вже не перший рік. Загалом сума переказів коштів в межах України зростає щороку: за 2017 - на 21,4%, за 2018 - на 24,3%, за 2019 рік - на 38,6%.
У 2020 році середня сума переказу у межах України становила 364 гривні (у 2019 році – 314 гривень). Найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.
За даними НБУ, понад 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем - NovaPay (платіжна організація ТОВ "НоваПей"); Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ "Укрпошта"); Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ "Українська платіжна система").
Нагадаємо, у 2020 році з України за кордон через системи переказу коштів спрямовано 556 млн доларів, що більше у порівнянні з 2019 роком на 40%. Сума одного переказу з України виріс на 29% - до 519 доларів.
За даними НБУ, упродовж 2020 року на території України фактично надавали послуги 37 систем переказу коштів, з яких 30 систем створені резидентами та 7 систем створені нерезидентами (4 системи з США, по 1 - з Грузії, Канади, Азербайджану).