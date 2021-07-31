Денежное и кадровое обеспечение: в ВСУ назвали ключевые задачи реформирования армии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный очертил приоритетные задачи развития ВСУ на ближайшую перспективу. В частности, он отметил необходимость социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям",- сказал Залужный
Он подчеркнул приоритетность важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.
Кроме этого, в контексте реализации оборонной реформы, главнокомандующий направил в руководящий состав ВСУ следующие задачи:
Он добавил, что главными задачами ВСУ в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание воинских частей на надлежащих уровнях боевой готовности и переоснащение современным вооружением и военной техникой.
Напомним, 27 июля Хомчак покинул пост главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.
Вместо него эту должность главнокомандующего ВСУ занял генерал-майор Валерий Залужный.