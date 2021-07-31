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Денежное и кадровое обеспечение: в ВСУ назвали ключевые задачи реформирования армии

Автор: Мария Кучерявец

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный очертил приоритетные задачи развития ВСУ на ближайшую перспективу. В частности, он отметил необходимость социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям",- сказал Залужный

Он подчеркнул приоритетность важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.

Кроме этого, в контексте реализации оборонной реформы, главнокомандующий направил в руководящий состав ВСУ следующие задачи:

  • продолжение трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ, в том числе путем разграничения полномочий;
  • приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S);
  • разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВС Украины стандартов и процедур, принятых в государствах-членах НАТО;
  • обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения;
  • повышение уровня профессиональной подготовки личного состава;
  • обеспечение изучения военнослужащими английского языка;
  • развитие сержантского корпуса.

Он добавил, что главными задачами ВСУ в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание воинских частей на надлежащих уровнях боевой готовности и переоснащение современным вооружением и военной техникой.

Напомним, 27 июля Хомчак покинул пост главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.

Вместо него эту должность главнокомандующего ВСУ занял генерал-майор Валерий Залужный.

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Вооруженные силы Украины