Грошове і кадрове забезпечення: в ЗСУ назвали ключові завдання реформування армії

"Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут - принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей", - сказав Залужний

Він підкреслив пріоритетність важливість продовження реформи грошового і кадрового забезпечення.

Крім цього, в контексті реалізації оборонної реформи, головнокомандувач спрямував до керівного складу ЗСУ такі завдання:

продовження трансформації системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління ЗСУ, у тому числі шляхом розмежування повноважень;

набуття органами військового управління повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах (J, G, A, N, S);

розробка та впровадження в усіх сферах діяльності ЗС України стандартів та процедур, прийнятих у державах-членах НАТО;

забезпечення безпосередньої участі країн-партнерів НАТО у заходах оперативної підготовки штабів стратегічного та оперативного рівнів, у тому числі із залученням до практичних дій у ході їхнього проведення;

підвищення рівня професійної підготовки особового складу;

забезпечення вивчення військовослужбовцями англійської мови;

розвиток сержантського корпусу.

Він додав, що головними завданнями ЗСУ в умовах відсічі і стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належних рівнях бойової готовності та переоснащення сучасним озброєнням та військовою технікою.