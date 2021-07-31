ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Денежное и кадровое обеспечение: в ВСУ назвали ключевые задачи реформирования армии

Новина українською →
Киев, Суббота 31 июля 2021 16:03
Денежное и кадровое обеспечение: в ВСУ назвали ключевые задачи реформирования армии Фото: в ВСУ назвали ключевые задачи реформирования армии (zsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный очертил приоритетные задачи развития ВСУ на ближайшую перспективу. В частности, он отметил необходимость социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям",- сказал Залужный

Он подчеркнул приоритетность важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.

Кроме этого, в контексте реализации оборонной реформы, главнокомандующий направил в руководящий состав ВСУ следующие задачи:

  • продолжение трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ, в том числе путем разграничения полномочий;
  • приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S);
  • разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВС Украины стандартов и процедур, принятых в государствах-членах НАТО;
  • обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения;
  • повышение уровня профессиональной подготовки личного состава;
  • обеспечение изучения военнослужащими английского языка;
  • развитие сержантского корпуса.

Он добавил, что главными задачами ВСУ в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание воинских частей на надлежащих уровнях боевой готовности и переоснащение современным вооружением и военной техникой.

Напомним, 27 июля Хомчак покинул пост главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.

Вместо него эту должность главнокомандующего ВСУ занял генерал-майор Валерий Залужный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета