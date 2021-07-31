Денежное и кадровое обеспечение: в ВСУ назвали ключевые задачи реформирования армии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный очертил приоритетные задачи развития ВСУ на ближайшую перспективу. В частности, он отметил необходимость социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям",- сказал Залужный

Он подчеркнул приоритетность важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.

Кроме этого, в контексте реализации оборонной реформы, главнокомандующий направил в руководящий состав ВСУ следующие задачи:

продолжение трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ, в том числе путем разграничения полномочий;

приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S);

разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВС Украины стандартов и процедур, принятых в государствах-членах НАТО;

обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения;

повышение уровня профессиональной подготовки личного состава;

обеспечение изучения военнослужащими английского языка;

развитие сержантского корпуса.

Он добавил, что главными задачами ВСУ в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание воинских частей на надлежащих уровнях боевой готовности и переоснащение современным вооружением и военной техникой.