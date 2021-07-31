Грошове і кадрове забезпечення: в ЗСУ назвали ключові завдання реформування армії
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний окреслив пріоритетні завдання розвитку ЗСУна найближчу перспективу. Зокрема, він наголосив на необхідності соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.
"Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут - принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей", - сказав Залужний
Він підкреслив пріоритетність важливість продовження реформи грошового і кадрового забезпечення.
Крім цього, в контексті реалізації оборонної реформи, головнокомандувач спрямував до керівного складу ЗСУ такі завдання:
- продовження трансформації системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління ЗСУ, у тому числі шляхом розмежування повноважень;
- набуття органами військового управління повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах (J, G, A, N, S);
- розробка та впровадження в усіх сферах діяльності ЗС України стандартів та процедур, прийнятих у державах-членах НАТО;
- забезпечення безпосередньої участі країн-партнерів НАТО у заходах оперативної підготовки штабів стратегічного та оперативного рівнів, у тому числі із залученням до практичних дій у ході їхнього проведення;
- підвищення рівня професійної підготовки особового складу;
- забезпечення вивчення військовослужбовцями англійської мови;
- розвиток сержантського корпусу.
Він додав, що головними завданнями ЗСУ в умовах відсічі і стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належних рівнях бойової готовності та переоснащення сучасним озброєнням та військовою технікою.
Нагадаємо, 27 липня Хомчак покинув пост головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського.
Замість нього цю посаду головнокомандувача ЗСУ зайняв генерал-майор Валерій Залужний.