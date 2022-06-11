Не "денацификация". У Зеленского назвали реальные цели России в Украине

Россия с начала войны не планировала проводить так называемую "денацификацию". Ее главная цель - уничтожить Украину как государство.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Подоляк озвучил главные цели российского вторжения, среди которых:

захват территорий Украины;

уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры;

кража продовольствия и металла;

массовые убийства;

миграционный кризис.

"Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?"- отметил Подоляк.

Кроме того, советник руководителя ОПУ показал фото с места массового захоронения украинцев в Мариуполе. Вместо имен на табличках оккупанты писали просто порядковые номера.

Фото: массовые захоронения в Мариуполе (twitter.com/Podolyak_M)