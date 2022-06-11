Не "денацифікація". У Зеленського назвали реальні цілі Росії в Україні

Росія від початку війни не планувала проводити так звану "денацифікацію". Її головна мета - знищити Україну як державу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Подоляк озвучив головні цілі російського вторгнення, серед яких:

захоплення територій України;

нищення промислового потенціалу та інфраструктури;

крадіжка продовольства та металу;

масові вбивства;

міграційна криза.

"То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити?" - зазначив Подоляк.

Крім того, радник голови ОПУ показав фото з місця масового поховання українців у Маріуполі. Замість імен на табличках окупанти писали просто порядкові номери.

Фото: масові поховання у Маріуполі (twitter.com/Podolyak_M)