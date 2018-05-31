День защиты детей 2018: программа мероприятий в Киеве

День защиты детей 2018 отмечается 1 июня. Афиша мероприятий в Киеве к детскому празднику будет очень насыщенной развлечениями

Международный день защиты детей ежегодно отмечают в первый день лета в Украине и во многих странах мира. Яркий и веселый праздник, посвященный малышам, в столице начнется 1 июня и продлится все выходные. Styler предлагает подборку самых интересных мероприятий на День защиты детей 2018, куда можно пойти всей семьей.

День защиты детей в Киеве: афиша мероприятий

Грандионзный танцевальный флешмоб на День защиты детей 2018 пройдет на Контрактовой площади. Около тысячи юных танцоров из разных уголков страны одновременно станцуют вальс. 1 и 2 июня Контрактовая площадь станет самой большой танцевальной площадкой Европы - здесь состоится первый Киевский бал. Гостей праздника будут развлекать мастер-классами, также можно будет взять автограф у звезд танцевальной сцены и поучаствовать в хореографических постановках.

Фото: На День защиты детей пройдет танцевальный флешмоб (pixabay.com/Lin_da)

День защиты детей в Киевском академическом театре кукол отпразднуют премьерой спектакля "Волшебная лампа Алладина". А 1-2 июня с 10:30 здесь состоится конкурс рисунка, победитель которого станет обладателем билетов на премьерный показ театральной постановки. Развлекать детей на конкурсе будут любимые сказочные герои.

Социальная акция ко Дню защиты детей пройдет в центре столицы 2 июня. "Всеукраинский марш в защиту прав детей и семей" стартует в 11:00 и проследует по маршруту: Софийская площадь - Владимирский проезд - ул. Михайловская - Майдан Независимости - аллея Героев Небесной Сотни - ул. Институтская - ул. Шелковичная - ул. Михаила Грушевского - площадь Конституции.

Фото: День защиты детей 2018 - 1 июня (pixabay.com/alteredego)

2 июня в Национальном ботаническом саду им. Гришко пройдет мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Во время семейного праздника запланировано награждение победителей конкурса детского рисунка "Мама лучшая в мире", также с 16:00 начнется развлекательная программа для малышей и их родителей.

В Киевском цирке в День защиты детей 2018 состоится гала-шоу фестиваля "Золотой каштан". На сцене покажут зрелищные номера украинские молодые цирковые коллективы. Юные таланты представят зрелищные постановки с трюками и спецэффектами. Начало шоу 1 июня в 18:00, стоимость от 50 грн.

Открытие батутного городка Summer Park на "Дарынке" приурочено ко Дню защиты детей. С 1 июня начнет свою работу крупнейший батутный комплекс с горками, надувным скалодромом, аттракционами, водным футболом. Развлекать юных посетителей будут аниматоры, цироквые артисты. 1 июня в Summer Park пройдет представление с животными и различные конкурсы, а 2 июня выступят певица VALEVSKAYA и хор "MUZA". Парк будет работать с 10:00 до 20:00 на протяжении всего лета. В день открытия вход на территорию парка - свободный.

Фото: Батуты в Summer park начнут работать с 1 июня (pixabay.com/Skitterphoto)

Семейный праздник в День защиты детей состоится в ТРЦ "Гулливер". 1 июня с 18:00 организаторы праздника приглашают на развлекательную программу для всей семьи. Малышам предложат аквагрим, детей будут развлекать аниматоры в образе героев из "Суперсемейки". Запланированы танцевальные номера, выступления участников шоу "Голос. Дети". Звездными гостьями праздника станут Наталья Сумская и TAYANNA.

Познавательное мероприятие ко Дню защиты детей состоится в Unit.City. Со 2 июня здесь начнется международный архитектурный фестиваль ARCHIKIDZ!. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы, увлекательные лекции. Дети и их родители смогут принять участие в создании архитектурных инсталляций. На фестивале будет представлен архитектурный проект "Мегаполис", который олицетворяет современный большой город, также будет работать мастерская 3D-печати.

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