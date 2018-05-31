День защиты детей 2018: программа мероприятий в Киеве

День защиты детей 2018 отмечается 1 июня. Афиша мероприятий в Киеве к детскому празднику будет очень насыщенной развлечениями
Международный день защиты детей ежегодно отмечают в первый день лета в Украине и во многих странах мира. Яркий и веселый праздник, посвященный малышам, в столице начнется 1 июня и продлится все выходные. Styler предлагает подборку самых интересных мероприятий на День защиты детей 2018, куда можно пойти всей семьей.
Грандионзный танцевальный флешмоб на День защиты детей 2018 пройдет на Контрактовой площади. Около тысячи юных танцоров из разных уголков страны одновременно станцуют вальс. 1 и 2 июня Контрактовая площадь станет самой большой танцевальной площадкой Европы - здесь состоится первый Киевский бал. Гостей праздника будут развлекать мастер-классами, также можно будет взять автограф у звезд танцевальной сцены и поучаствовать в хореографических постановках.
Фото: На День защиты детей пройдет танцевальный флешмоб (pixabay.com/Lin_da)
День защиты детей в Киевском академическом театре кукол отпразднуют премьерой спектакля "Волшебная лампа Алладина". А 1-2 июня с 10:30 здесь состоится конкурс рисунка, победитель которого станет обладателем билетов на премьерный показ театральной постановки. Развлекать детей на конкурсе будут любимые сказочные герои.
Социальная акция ко Дню защиты детей пройдет в центре столицы 2 июня. "Всеукраинский марш в защиту прав детей и семей" стартует в 11:00 и проследует по маршруту: Софийская площадь - Владимирский проезд - ул. Михайловская - Майдан Независимости - аллея Героев Небесной Сотни - ул. Институтская - ул. Шелковичная - ул. Михаила Грушевского - площадь Конституции.
Фото: День защиты детей 2018 - 1 июня (pixabay.com/alteredego)
2 июня в Национальном ботаническом саду им. Гришко пройдет мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Во время семейного праздника запланировано награждение победителей конкурса детского рисунка "Мама лучшая в мире", также с 16:00 начнется развлекательная программа для малышей и их родителей.
В Киевском цирке в День защиты детей 2018 состоится гала-шоу фестиваля "Золотой каштан". На сцене покажут зрелищные номера украинские молодые цирковые коллективы. Юные таланты представят зрелищные постановки с трюками и спецэффектами. Начало шоу 1 июня в 18:00, стоимость от 50 грн.
Открытие батутного городка Summer Park на "Дарынке" приурочено ко Дню защиты детей. С 1 июня начнет свою работу крупнейший батутный комплекс с горками, надувным скалодромом, аттракционами, водным футболом. Развлекать юных посетителей будут аниматоры, цироквые артисты. 1 июня в Summer Park пройдет представление с животными и различные конкурсы, а 2 июня выступят певица VALEVSKAYA и хор "MUZA". Парк будет работать с 10:00 до 20:00 на протяжении всего лета. В день открытия вход на территорию парка - свободный.
Фото: Батуты в Summer park начнут работать с 1 июня (pixabay.com/Skitterphoto)
Семейный праздник в День защиты детей состоится в ТРЦ "Гулливер". 1 июня с 18:00 организаторы праздника приглашают на развлекательную программу для всей семьи. Малышам предложат аквагрим, детей будут развлекать аниматоры в образе героев из "Суперсемейки". Запланированы танцевальные номера, выступления участников шоу "Голос. Дети". Звездными гостьями праздника станут Наталья Сумская и TAYANNA.
Познавательное мероприятие ко Дню защиты детей состоится в Unit.City. Со 2 июня здесь начнется международный архитектурный фестиваль ARCHIKIDZ!. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы, увлекательные лекции. Дети и их родители смогут принять участие в создании архитектурных инсталляций. На фестивале будет представлен архитектурный проект "Мегаполис", который олицетворяет современный большой город, также будет работать мастерская 3D-печати.
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