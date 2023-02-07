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День без відключень світла: коли по областях будуть переглядати ліміти (графік)

Фото: День без відключень світла: коли по областях будуть переглядати ліміти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 8 лютого, в кожній з областей в один із днів протягом двох тижнів скасовуватимуть обмеження на електропостачання. Це необхідно для вимірювання споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як це відбуватиметься

"Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені", - пише "Укренерго".

Водночас енергетики робитимуть усе можливе, аби українці в інших областях не відчували дискомфорту через проведення вимірів.

Для чого необхідні виміри

Вимірювання споживання необхідне для того, аби зрозуміти, скільки електроенергії споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Відповідні дані використовуватимуться під час коригування обсягів лімітів для кожної області, аби забезпечити рівномірний розподіл.

Графік проведення виміру

  • 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;
  • 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;
  • 10 лютого: Волинська, Київська області;
  • 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;
  • 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;
  • 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;
  • 16 лютого: Дніпропетровська область;
  • 17 лютого: місто Київ, Чернівецька область;
  • 20 лютого: Львівська, Одеська.

"Разом із тим зазначаємо, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що попереднього разу в Україні довелось перенести так звані "дні без відключення світла" після російських обстрілів.

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