День без відключень світла: коли по областях будуть переглядати ліміти (графік)

Починаючи з 8 лютого, в кожній з областей в один із днів протягом двох тижнів скасовуватимуть обмеження на електропостачання. Це необхідно для вимірювання споживання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
"Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені", - пише "Укренерго".
Водночас енергетики робитимуть усе можливе, аби українці в інших областях не відчували дискомфорту через проведення вимірів.
Вимірювання споживання необхідне для того, аби зрозуміти, скільки електроенергії споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Відповідні дані використовуватимуться під час коригування обсягів лімітів для кожної області, аби забезпечити рівномірний розподіл.
"Разом із тим зазначаємо, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що попереднього разу в Україні довелось перенести так звані "дні без відключення світла" після російських обстрілів.
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