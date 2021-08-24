UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

День украинской государственности будет выходным. Зеленский внес в Раду проект закона

Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Зарождение государства будут праздновать ежегодно 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на торжественное заседание Верховной Рады.

"Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона по которому он должен быть выходным днем", - отметил Владимир Зеленский.

Добавим, что День украинской государственности будут праздновать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Украине появился новый большой праздник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийУкраина