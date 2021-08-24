День української державності буде вихідним. Зеленський вніс до Ради проект закону
Фото: Зеленський вніс до ради законопроєкт щодо Дня української державності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності. Зародження держави святкуватимуть щорічно 28 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урочисте засідання Верховної Ради.
"Я підписав указ про відзначення Дня української державності й вношу на ваш розгляд проєкт закону за яким він має бути вихідним днем", - відзначив Володимир Зеленський.
Додамо, що День української державності святкуватимуть в День хрещення Русі-України - 28 липня.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Україні з'явилося нове велике свято.