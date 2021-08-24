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День української державності буде вихідним. Зеленський вніс до Ради проект закону

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 13:29
День української державності буде вихідним. Зеленський вніс до Ради проект закону Фото: Зеленський вніс до ради законопроєкт щодо Дня української державності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності. Зародження держави святкуватимуть щорічно 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урочисте засідання Верховної Ради.

"Я підписав указ про відзначення Дня української державності й вношу на ваш розгляд проєкт закону за яким він має бути вихідним днем", - відзначив Володимир Зеленський.

Додамо, що День української державності святкуватимуть в День хрещення Русі-України - 28 липня.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Україні з'явилося нове велике свято.

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Володимир Зеленський Україна
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