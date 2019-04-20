В день тишины в Нацполицию поступило почти 100 сообщений о нарушениях

В Украине накануне выборов 2019 сегодня, в день тишины, в Национальную полицию Украины поступило 97 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.

По его словам, больше всего сообщений было зафиксировано в Днепропетровской - 13, Донецкой - 9, Николаевской - 7, Полтавской и Харьковской (по 6) областях, а также в г. Киеве – 12 сообщений.

"В основном, эти факты связаны с незаконной агитацией (54) и подкупом избирателей (2). По полученным сообщениям полицией открыто одно уголовное производство, а именно: по ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) УК", - говорится в сообщении.

Кроме того, составлено 5 админпротоколов: 2 - по ст. 212 со значком 10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации...) КУоАП и 3 - по ст. 212 со значком 20 (Нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума) КУоАП (Запорожская область).

"Остальные обращения находятся на рассмотрении, и в ближайшее время им будет дана правовая квалификация", - добавил он.

Также, по словам Тракало, полиция взяла под охрану 199 кружних и 29 888 участковых избирательных комиссий. По состоянию на сейчас избирательные бюллетени завезены на 29 736 УИК.

Правопорядок непосредственно на УИК обеспечивают более 40 тыс. полицейских. Еще свыше 480 правоохранителей привлечены к обеспечению публичной безопасности на ОИК.

"Всего с начала избирательной кампании территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 9 540 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

По указанным фактам начато 391 уголовное производство, составлен 818 протоколов о совершении административных правонарушений.

Отметим, накануне выборов 2019 сегодня, 20 апреля 2019 года, в Украине объявлен день тишины - в этот день запрещена любая агитация.

Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы с предвыборными программами кандидатов. В этот день СМИ не могут распространять любую информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера.

Ранее РБК-Украина писало, что перед вторым туром выборов 2019 правоохранители взяли под охрану все избирательные комиссии.