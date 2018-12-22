День святой Анны: история и приметы праздника

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Святую Анну считают заступницей беременных женщин

22 декабря православными христианами отмечается День святой Анны в память о чуде зачатия Девы Марии. Значение праздника, что нельзя делать в День Анны, главные запреты и традиции, а также народные приметы - в материале Styler.

Святая Анна и ее муж Иоаким были родителями Богоматери. Бездетная супружеская пара много лет просила Господа о потомстве, и когда они были уже в преклонном возрасте произошло чудо - явившийся ангел возвестил, что скоро у них появится дочь, которой суждено будет произвести на свет Великого спасителя людского - Иисуса Христа.

День святой Анны: что запрещено делать

Праздник святой Анны всегда особо почитался беременными. По поверьям, женщинам в этот день нельзя:

употреблять мясные и молочные блюда. Сутки следует соблюдать строгий пост;

заниматься тяжелой работой;

разводить огонь;

шить, вязать и вышивать.

Фото: Святая Анна - покровительница беременных (pixabay.com/StockSnap)

В народе считалось, что все, что будущая мать делала в течение этих суток, отразится на ее ребенке. Если она начнет раздувать огонь в печи, то оставит на тельце младенца красную отметину, а если начнет шить и у нее запутаются нитки - ребенок будет обвит пуповиной.

Женщины в День святой Анны издавна собирались на вечерницы, обсуждали подготовку к наступающему Рождеству и делали праздничные украшения из соломы. В праздничный день молодые девушки молились о появлении детей.

Приметы в День Анны 22 декабря

Наши предки приметили, что с Анниного дня начиналась самая суровая зима. 22 декабря еще называли Анной Темной, ведь это день зимнего солнцестояния с самой длинной ночью в году.

Поговорка "Анна зиму сдвинула" означает, что скоро начнутся лютые морозы и зима полностью вступит в свои права, поэтому "с Анны садились в сани".

По погоде в День Анны определяют, каким будет последний день года. Если 22 декабря светит яркое солнце, значит 31 числа будет морозно и ясно. Хмурый день означает, что в канун Нового года стоит ждать оттепели.

Фото: Приметы в День святой Анны связаны с погодой (pixabay.com/ru/12019)

Многие приметы в праздник святой Анны связаны с урожаем и пчеловодством. Снегопад в Аннин день - к плохому урожаю пшеницы, а вот если к 22 декабря снежный покров на земле невелик - следующее лето будет очень урожайным.

У пчеловодов существовал обычай в День Анны проверять ульи с молитвой, чтобы в следующем году пчелы хорошо роились.

Что известно о предках Христа: история жизни святых Анны и Иоакима

Анна была дочерью священника Матфана, она происходила из рода царя Давида и была тетей святой Елисаветы, матери Иоанна Крестителя. Мужем Анны стал Иоаким, супруги проживали в Назарете. Даже спустя 50 лет брака в семье не было детей. Каждый день муж с женой просили Бога о наследниках. Однажды Иоаким в горе ушел в пустыню, где к нему явился ангел и возвестил о том, что скоро он станет отцом, такое же видение было и у Анны.

Фото: Святые Анна и Иоаким с дочерью Марией (pixabay.com/ru/dimitrisvetsikas)

Счастливая женщина сразу поспешила в Иерусалим, чтобы помолиться и поблагодарить Бога. Там она встретилась со своим мужем, который также спешил выразить Господу благодарность за посланное чудо. Через 9 месяцев у пожилых супругов родилась дочь, которую назвали Марией, как указал в пророчестве ангел.

В три года девочку ввели в храм, Иоаким умер через несколько лет после этого события, а Анна провела еще два года в храме с дочерью и скончалась в 79 лет. Памяти Богоотцов в церковном календаре посвящены три даты:

Успение святой Анны - 7 августа;

Рождение Пресвятой Богородицы - 21 сентября:

Зачатие Девы Марии - День святой Анны - 22 декабря.

Напомним, в конце декабря отмечается один из самых важдных религиозных праздников - Католическое Рождество. Выходные в Украине продлятся с 23-го по 25 декабря.

Также ранее мы рассказывали о лучших детских книгах с атмосферой Рождества, которые стоит подарить ребенку на праздники.

Видео: РБК-Украина