День святого Николая: история и традиции праздника

Фото: Подарки на Николая (pixabay.com)

В День святого Николая даже взрослые начинают верить в чудеса, а малыши с нетерпением ждут утра, чтобы заглянуть под подушку

День святого Николая отмечается 19 декабря православными христианами во всем мире. Как Чудотворец стал покровителем детей и нуждающихся, откуда появился обычай на Николая класть подарки под подушку, интересные традиции и приметы 19 декабря - в материале Styler.

Кем был Святой Николай: история праздника

Николай Чудотворец родился 15 марта 270 года. По преданию, он был сыном состоятельных родителей из Патары в Ликии, провинции Малой Азии. За богоугодную жизнь святой был избран епископом в Мире Ликийской, где и скончался 6 декабря 346 года. Самое древнее упоминание его имени относится к IV-V векам.

До наших дней дошли рассказы о том, как святой Николай выступил в роли защитника трех несправедливо приговоренных к смерти византийцев.

Фото: Николая считают покровителем детей (pixabay.com)

"Чудотворцем" святого начали называть из-за случая с бедной девушкой, которая не могла выйти замуж за любимого из-за отсутствия приданого. Темной ночью Николай подбросил в ее дом сверток с деньгами, а наутро весь городок знал о добром мужчине, соединившем сердца влюбленных.

Долгое время Николай помогал нуждающимся, принося им деньги или необходимые вещи и скрываясь при этом под покровом ночи и темного плаща. Делая счастливыми других, он и сам чувствовал настоящее счастье. Но горожане выследили своего "ангела". Каково же было их удивление, когда они узнали в нем застенчивого и неприметного местного жителя. За доброе сердце и благие поступки позже он был выбран епископом, а после смерти причислен к лику святых.

Кстати, в 2009 году в Манчестерском университете реконструировали лицо Чудотворца. По словам ученых, Николай был коренастым мужчиной ростом около 1,68 м. У него был высокий лоб, выступающие скулы и подбородок, карие глаза и смуглая кожа.

Николай Угодник - покровитель детей и нуждающихся

Популярный обычай дарить подарки детям на День святого Николая начался в Х веке. Первые сувениры в праздник почитания святого получили ученики церковно-приходской школы при кафедральном соборе в Кельне.

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Существует объяснение того, почему Николая называют покровителем детей. Примерно в 960 году будущий епископ Регинольд написал первое музыкальное произведение о святом Николае, где предложил новый вариант перевода: вместо слова "innocentes" (невинные) применительно к трем византийцам, несправедливо приговоренным к смерти, он употребил "pueri" (дети).

Своим небесным заступником Николая также считают моряки, заключенные, пекари и купцы.

Традиции в День Николая 19 декабря в разных странах

В каждой европейской стране существуют свои традиции и обычаи, связанные с празднованием этого дня. Например, в Германии, а также в Швейцарии и Австрии вечером накануне праздника дети выставляют обувь за порог дома, чтобы пришедший ночью Николаус оставил им сладости и маленькие подарки.

Некоторые верят, что Николаус объезжает все дома в своих санях и приходит через камин, чтобы спрятать привезенные подарки в обувь или повешенные детьми носки.

Праздником святого Микулаша, как в Чехии называют святого Николая, традиционно открывается рождественский сезон. Считается, что в этот день святой Николай путешествует по улицам, квартирам и отелям Праги, одаривая послушных детей фруктами и сладостями, в то время как хулиганы и бездельники обнаруживают в рождественских носочках картофелину или кусок угля.

Фото: День святого Николая - 19 декабря (pixabay.com)

Именно поэтому в ожидании праздника дети стараются не шалить, и, как правило, без подарков от Николая не остается никто. В День святого Николая не только дарят и получают подарки, но и стараются исполнять чье-то заветное желание. Это может быть денежная помощь нищим, игрушки, сладости и одежда для детей-сирот и другая помощь нуждающимся.

Приметы на День святого Николая

Существует множество примет и народных обрядов, которые издавна было принято проводить в День Николая Угодника.

Считалось, что до праздника 19 декабря нужно успеть раздать все долги, чтобы будущий год принес в семью благосостояние.

В День Николая было принято мириться и прощать все обиды. Об этом говорит и народная присказка: "На Николая зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

Утром на Николая мужчины первым делом обходили свой двор, чтобы отвести от дома беду на весь следующий год.

Фото: В День святого Николая по погоде предсказывают, какой будет зима (pixabay.com)

На праздник Николая Угодника обращают внимание и на погоду. Если деревья 19 декабря покрыты инеем, значит летом будет хороший урожай.

Если до Николиного дня дороги засыпет снегом, зима будет холодной и затяжной.

Кстати, морозная погода продолжится и на День святого Николая 2018. В Украине будет холодно и незначительные осадки.

Напомним, синоптики рассказали какой будет погода на Новый год 2019 в Украине. Во многих регионах ожидается снег и мороз.

Видео: РБК- Украина