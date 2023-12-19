День Святого Миколая 2023. Чому свято не сьогодні

Від 2023 року в Україні відзначають День Миколая за новим календарем. Звичну дату свята 19 грудня перенесли майже на два тижні раніше – на 6 число, коли Чудотворця вшановують більшість християн світу.

Докладніше про те, чому День Святого Миколая тепер не 19 грудня, та як змінився календар свят – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Нова дата Миколая: чому її змінили

Цього року українці вперше відзначили День Миколая 6 грудня. Дата свята змінилася після церковної реформи – Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанську систему літочислення.

Необхідність такої реформи була зумовлена неточністю юліанського календаря, яким церква послуговувалася впродовж століть. Через те, що зсув астрономічного та календарного рівнодення постійно збільшувався, зміщувалися і важливі релігійні дати. Наразі похибка календаря досягає 13 діб.

Римо-католики вже давно замінили юліанську систему літочислення на григоріанську, яка також повсюдно використовується у світському житті.

Більшість православних церков у XX столітті перейшли на новоюліанську систему, що відрізняється від григоріанської лише правилами визначення Великодніх свят.

Серед тих, хто лишився на "старому" стилі, була російська РПЦ, а також українські церкви, що знаходилися під її впливом.

Фото: День Миколая в Україні вперше святкували 6 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

З часом юліанський стиль став ознакою російської церковної культури, від якої Україна прагнула відмежуватися після отримання автокефалії ПЦУ. Та особливо гостро питання постало з початком російської агресії.

У 2023 році відбувся Помісний собор ПЦУ, де було ухвалено рішення про перехід церкви на новоюліанський календар з 1 вересня. Також цю систему літочислення затвердили в УГКЦ.

У новому календарі дати "неперехідних" свят змістилися на 13 днів раніше. Так, День Миколая в Україні відтепер припадає на 6 грудня замість 19-го.

При цьому Великдень та пов'язані з ним Вознесіння і П’ятдесятницю визначатимуть за тими ж правилами, що і раніше.

Чи заборонили святкувати 19 грудня?

Церква залишила можливість відзначали свята за "старим" стилем, щоб уникнути роз'єднання суспільства та суперечок.

"У календарній реформі ми не будемо нікого примушувати, даючи можливість прийняти необхідні зміни поступово та усвідомлено", – йшлося на Помісному соборі ПЦУ.

Згідно з рішенням Собору, парафії та монастирі, за бажанням, можуть проводити богослужіння за юліанським календарем певний перехідний період.

Юліанський церковний календар в Україні продовжують використовувати в УПЦ (колишній московський патріархат). Також є незначна кількість парафій ПЦУ, які ще залишаються на "старому" стилі.

Фото: Києво-Печерська Лавра перейшла на новий календар (Getty Images)

При цьому в Києво-Печерській Лаврі (монастир ПЦУ) спочатку вирішили залишитись на юліанському календарі, але на прохання парафіян все ж перейшли на новий стиль з 15 листопада 2023 – із початком Різдвяного посту.

Коли у світі відзначають День Миколая

Через те, що григоріанський та новоюліанській календарі майже збігаються, День Святого Миколая більшість православних та католиків світу відзначають 6 грудня. З 2023 року до них доєдналася й Україна.

Зокрема на початку грудня вшановують пам'ять святого Чудотворця Західні церкви: католицька, протестантська, лютеранська, пресвітеріанська, англіканська та ряд інших течій, що послуговуються григоріанським календарем. Це близько 2 млрд вірян.

Більшість Східних церков (православних) також святкують День Миколая 6 грудня за новоюліанським календарем:

Вселенський патріархат Константинополя;

Александрійський патріархат;

Антіохійський патріархат;

Румунська православна церква;

Болгарська православна церква;

Церква Кіпру;

Церква Греції;

Автокефальна православна церква Албанії;

Православна церква України;

Православна церква Чеських земель і Словаччини.

Миколу Чудотворця вшановують за новоюліанським календарем Болгарська греко-католицька церква, Греко-візантійська католицька церква, Румунська греко-католицька церква та Українська греко-католицька церква.

Щодо тих вірян, хто святкує Миколая 19 грудня за юліанським стилем, це: православна церква Ізраїля, православні Росії (РПЦ), Молдовська православна церква(Московський патріархат), Білоруська православна церква (Московський патріархат), православні церкви Сербії, Чорногорії, Польщі, Північної Македонії, Грузії.

Фото: День Святого Миколая 19 грудня святкують тільки за юліанським календарем (Getty Images)

Зимові свята за новими датами

Внаслідок переходу на новоюліанський календар улюблені зимові свята отримали нові дати:

Святвечір – 24 грудня (замість 6 січня).

– 24 грудня (замість 6 січня). Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня);

– 25 грудня (замість 7 січня); День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня (замість13 січня);

(Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня (замість13 січня); День пам'яті святителя Василія Великого (Василя, коли посівають) – 1 січня (замість 14 січня);

(Василя, коли посівають) – 1 січня (замість 14 січня); Богоявлення, Хрещення Господнє (Водохреща) – 6 січня (замість 19 січня).

Дату Різдва також змінили на державному рівні з 2023 року. Якщо раніше святковими днями в Україні були і 25 грудня, і 7 січня, тепер єдина дата Різдва встановлена на 25 число.

Цей день має бути офіційним неробочим, проте через воєнний стан у країні всі додаткові вихідні з нагоди свят скасовано.