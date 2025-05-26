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В травні українці відзначатимуть нове свято: Зеленський підписав указ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Указом президент визнав таким, що втратив чинність, указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України". 

Рішення прийнято, “ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій”.

Чому перенесли День ССО 

Як пояснює командування ССО, саме 27 травня, у 2014 році, воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту й встановили прапор України. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в січні Зеленський підписав указ про призначення 3 липня Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

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Володимир Зеленський