В травні українці відзначатимуть нове свято: Зеленський підписав указ

Указом президент визнав таким, що втратив чинність, указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

Рішення прийнято, “ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій”.

Чому перенесли День ССО

Як пояснює командування ССО, саме 27 травня, у 2014 році, воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту й встановили прапор України.