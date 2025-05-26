В мае украинцы будут отмечать новый праздник: Зеленский подписал указ

Указом президент признал утратившим силу указ от 26 июля 2016 года № 311/2016 "О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

Решение принято, "отдавая дань уважения мужеству и героизму воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций".

Почему перенесли День ССО

Как объясняет командование ССО, именно 27 мая, в 2014 году, воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и установили флаг Украины.