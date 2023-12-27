День подяки Богові: для чого Україні таке свято та чи буде вихідним

Проект подав народний депутат Віктор М'ялик. Серед авторів також голова Верховної ради Руслан Стефанчук, його заступник Олександр Корнієнко та лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Це свідчить про те, що постанова, скоріше за все буде ухвалена.

Постановою пропонується встановити в Україні свято - день подяки Богові, який відзначати щорічно в останню неділю вересня на постійній основі.

Святковий день встановлюється "з метою надання можливості українському народові звернутись до Бога з подякою за добробут і добрі врожаї у нашій країні, з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, День подяки Богові пропонується святкувати на міжконфесійному рівні з тією метою, "щоб увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за його милість, яка була явлена до українського народу в різні історичні часи та проявляється у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку російської федерації".

У постанові рекомендується Кабінету міністрів України розробити із залученням представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та затвердити протягом трьох місяців комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня подяки Богові.

Водночас не планується змінювати перелік святкових та неробочих днів, встановлених 73 ст. Кодексу законів про працю.

Ставлення українців до свят

Під час війни українці стали інакше ставитись до свят. За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкують Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України 63% та День захисників та захисниць України (54%).

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці з відсотком у 52%.

Найбільші зміни відбулися стосовно Дня незалежності України та Дня захисників та захисниць України. День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше. День захисників та захисниць України був популярний лише серед 29%, а зараз серед 54%, тобто на 25 процентних пунктів більше.

Істотно знизилася також популярність дня Перемоги (з 30% до 13%) та Дня праці 1 травня (з 12% до 5%).