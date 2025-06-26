День Петра і Павла: які прикмети і традиції українці зберігали сторіччями

День Петра і Павла, що припадає на 29 червня, завжди вважався в Україні символом "вершини літа" - часу підготовки до сіножатей, завершення петрівського посту й початку активної польової роботи. Разом з цим святом збереглося багато важливих народних обрядів і прикмет.
РБК-Україна розповідає про різноманітні та цікаві українські традиції та обряди, пов'язані з днем Петра і Павла.
У Карпатах у цей день пастухи збирали тварин і йшли на вигін - у "петрівник". Гуцули приносили традиційні пиріжки з сиром, відомі як мандрики або персвертаники, які готували самі ж і згодом пригощали гостей.
Після трапези часто влаштовували змагання, танці й забави - свято мало як релігійний, так і розважальний характер. Юнакам дозволяли добути перший надій молока і продати його: виручені кошти йшли на їхні потреби.
Напередодні свята підлітки викопували квадратні канавки, щоб опустити туди ноги й улаштовуючи навколо імпровізований стіл - скатертина, мандрики, капустяні й сирні смаколики, а також безалкогольну наливку.
Цей обряд мав нагадувати про очищення, єднання й щедрість - кожен ділився найкращим з дому. Часто господині самі готували мандрики зі сметани, сиру та яєць. Страви ці несли і до церкви на освячення.
З ячменю нового врожаю випікали обрядовий хліб, званий Божою просфорою, який відносили до церкви - священник ламав його й роздавав присутнім. Цей жест висловлював подяку апостолу Петру за завершення літнього посту.
Також основною святковою стравою були сирні бабки - ще одна альтернатива мандрикам, які, за переказами, любили самі Петро й Павло. У багатьох регіонах ці страви стали символом відродження літа та родючості.
Народні прикмети на День Петра і Павла дуже різноманітні:
Цей день був священним, тож заборонялося працювати на полі або в саду - земля нібито набирала силу й потребувала відпочинку.
Не дозволялося сідати на поріг або підіймати речі - боялися образити святих. А також не можна було вступати в шлюб - вважалося, що молодята накличуть біду.
Було неприпустимо їсти свіжі ягоди, щоб не притягнути самотність і нещастя: випадково зірваний плід радили віднести до церкви й пригостити нужденних.
Після свята Петра і Павла починався активний період весіль, адже вважалося, що ті шлюби, що укладені в цей час, будуть щасливими й міцними. Вірили, що молитви святим допомагають у зціленні від гарячкових хвороб та душевних хвилювань.
Також до святих зверталися моряки й підприємці - Петра вважали покровителем моряків, Павла - ділових людей. Молитва цим апостолам означала надію на захист у справах і на воді, й у промислі.
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів "Етнохата" та "Українські традиції".