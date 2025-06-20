День Петра и Павла 2025: дата, традиции и что обязательно надо сделать

Праздник святых апостолов Петра и Павла - один из основных церковных летних праздников. Так кто такие Петр и Павел, и какие традиции празднования, строгие запреты и приметы связаны с этим днем?

РБК-Украина рассказывает обо всем, что надо знать о празднике Петра и Павла.

Дата празднования Петра и Павла в 2025 году

Петропавловский праздник - непереходной, он всегда отмечается 29 июня по новому календарю. В 2025 году это приходится на воскресенье, что делает празднование более торжественным и доступным для участия широких слоев верующих.

По старому стилю это - 12 июля, дата, сохранившая свою значимость в традиционной церковной жизни. Петра и Павла часто называют "Петров день", завершение поста и духовного марафона.

Апостол Петр: история и роль

Симон Петр, сын рыбака Ионы из Вифсаиды, - один из двенадцати; Иисус дал ему имя "Камень" (Petrus), уверяя, что на этом камне построит Церковь. Как первый Папа Римский, он стал символом веры, заложенной на непоколебимом камне.

Несмотря на то, что он трижды отрекся от Иисуса во время ареста, Петр искренне раскаялся и остался верным.

После Воскресения Христова апостол активно проповедовал, творил чудеса, исцелял больных и продолжал миссии до мученической смерти при императоре Нероне, казненный по собственной просьбе на перевернутом кресте.

Апостол Павел: драматическое обращение

Савл из Тарса, известный как Павел, не был среди двенадцати, но стал одним из главных апостолов. Сначала преследовал христиан, пока на пути в Дамаск свет не ослепил его, и он услышал голос Иисуса.

Другой случай - епископ Анания вернул ему зрение, после чего Савл принял крещение, сменил имя на Павел и посвятил жизнь проповеди, в частности на Кипре, где обратил проконсула Сергия.

Его апостольские путешествия охватывают значительную часть Средиземноморья, он лично написал 14 посланий Нового Завета. Погиб мученической смертью возле Рима, обезглавленный по приказу Нерона.

Икона Петра и Павла (изображение: Pinterest)

Что обязательно надо сделать на день Петра и Павла

В праздник Петра и Павла обязательно следует посетить церковную литургию. Возле иконы апостолов стоит прочитать молитву за успех в новых начинаниях, преодоление жизненных трудностей и за здоровье.

Считается, что именно в этот день святые помогают тем, кто стоит перед трудным выбором, чтобы не допустить ошибки.

В народе также бытует традиция устраивать семейные пикники на природе. Центральным блюдом такого праздничного стола должна быть рыба. Этот день наполнен духовной глубиной и семейным уютом.

Традиции и запреты в день праздника

В день Петра и Павла верующие идут в храм, ставят свечи за здоровье родных, молятся о защите, прощении и исцелении.

Праздник традиционно открывает летний сезон свадеб и начало активности рыбаков, хотя церковно он все же религиозный.

Обязательными строгими запретами на этот день считаются:

запрет на купание - во избежание опасности;

рукоделие - вязать, шить или вязать считается угрозой удачи;

свадьбы и венчания - во избежание ссор в семье;

займ денег - для сохранения благополучия;

употребление новых овощей и фруктов - чтобы не навлечь голод в следующем году.

Народные приметы и региональные обычаи

На Петра и Павла наблюдают за природой:

если кует кукушка - ожидается поздняя зима;

дождь - богатый урожай ржи;

жара - морозного Рождества;

если гремит - это предсказывает богатый урожай орехов;

ветреный день предвещает снежную зиму.

В разных регионах празднование имеет особенности: на Полесье - гуляния и костры в лесу; на Галичине - девушки плетут "петровчаные венки" и пускают их в реки; в центре Украины - освящение полей после службы, чтобы посеять урожай.