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День памяти и примирения: правоохранители напомнили, какую символику запрещено использовать

Автор: РБК-Украина

Правоохранители обратились к гражданам в связи с празднованием Дня памяти и примирения, а также Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Они напомнили, что в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Так, использование запрещенной символики предполагает:

  • административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.
  • уголовную ответственность - статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.

РБК-Украина писало, что более 11 тысяч сотрудников МВД охранять правопорядок на мероприятиях 8 и 9 мая.

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