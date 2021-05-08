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День пам'яті та примирення: правоохоронці нагадали, яку символіку заборонено використовувати

Автор: РБК-Україна

Правоохоронці звернулися до громадян у зв'язку з відзначенням Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вони нагадали, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

Про це інформує прес-служба МВС.

Так, використання забороненої символіки передбачає:

  • адміністративну відповідальність - стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.
  • кримінальну відповідальність - стаття 436 -1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні - День пам'яті і примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні з Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - в 76-ту річницю перемоги над нацизмом.

РБК-Україна писало, що понад 11 тисяч співробітників МВС охоронятимуть правопорядок на заходах 8 і 9 травня.

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